Mourão admite conversas com o Republicanos, que flerta com Moro

Vice-presidente admitiu que está conversando sobre possível filiação ao Republicanos, que compõe a base do governo mas vem se aproximando de Moro edit

Por Igor Gadelha, Metrópoles - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) admitiu à coluna que tem mantido conversas com a cúpula do Republicanos para uma possível filiação ao partido.

Segundo ele, a negociação é diretamente com a direção nacional da sigla, que compõe a base do governo Jair Bolsonaro, mas vem flertando com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos).

Mourão disse à coluna, no entanto, que só baterá o martelo sobre seu futuro partidário em “março”. O prazo para a definição se encerra no início de abril.

