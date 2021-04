Mourão apoia abertura de igrejas: "é diferente de balada"

"As pessoas que frequentam culto e templo, né, são pessoas até mais disciplinadas. É diferente de balada”, disse o vice-presidente no momento em que o país vivencia o pior cenário da pandemia edit

247 - Diante da liberação de cultos e missas no momento que o país vivencia o pior cenário da pandemia, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as celebrações são diferentes de baladas e que, com máscara e distanciamento, é possível que ocorram.

"As pessoas que frequentam culto e templo, né, são pessoas até mais disciplinadas. É diferente de balada, essas festas clandestinas que acontecem. Não vou colocar no mesmo nível isso aí, são atividades totalmente distintas. Uma é espiritual e a outra é corporal, vamos dizer assim”, afirmou Mourão a jornalistas na manhã de segunda-feira (5), como publicado no jornal Folha de S.Paulo.

A liberação partiu do ministro do STF Nunes Marques, em decisão publicada neste sábado. Já no domingo de páscoa, diversas igrejas abriram suas portas aos fiéis. O empresário evangélico Valdemiro Santiago lotou sua igreja em São Paulo, reunindo milhares num espaço fechado.

