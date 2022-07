Mourão atribui arquivamento de CPI à falta de provas “robustas”

Apoie o 247

Metrópoels - O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) se manifestou sobre o pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) a respeito das ações protocoladas pela CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Mourão, a decisão da PGR se deve à falta de “provas robustas” que poderiam sustentar o relatório final da comissão.

“A CPI deixou de analisar efetivamente quais teriam sido as ações do governo no combate à pandemia. Se focou em cima de pseudocasos de corrupção e acusações em cima do presidente, que no final das contas são infundadas. Não adianta ficar acusando sem você ter um conjunto de prova robusta. Aí o processo não anda, né? Então, virou mais um palanque político eleitoral por aí”, disse Mourão.

Na segunda-feira (25/7), a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento de cinco investigações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) abertas em decorrência dos trabalhos desenvolvidos da comissão.

