Mourão bloqueia no Twitter coronel Marcelo Pimentel, que condenou ameaça de golpe bolsonarista

Apoie o 247

ICL

Por Paulo Cappelli, Metrópoles - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, bloqueou nesta sexta-feira (15/7) no Twitter o coronel do Exército Marcelo Pimentel. Crítico da adesão de militares ao bolsonarismo, o coronel da reserva disse nesta semana que a “ameaça de golpe” do governo Bolsonaro “envergonha”.

“A ameaça de golpe envergonha. Não há adesão das Forças Armadas para um golpe”, afirmou Pimentel à coluna na última segunda-feira (11/7).

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE