Mourão confirma que foi convidado pelo PP, mas aguarda definição de Bolsonaro com esperança de compor chapa em 2022

Revista Fórum - Apesar de o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) ter poucas chances de seguir na chapa do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, ele segue no aguardo dos próximos passos do mandatário para definir seu destino político. Mourão confirmou que foi convidado a se filiar no PP e disse que só tomará a decisão após Bolsonaro se resolver.

“Eu não tomei essa decisão ainda porque é uma decisão complicada. Ela está muito ligada a qual será efetivamente a decisão do presidente Bolsonaro em relação à chapa da reeleição dele”, disse Mourão às jornalistas Carla Araújo e Fabíola Cidral, do Uol.

“Porque até agora ele não fechou a porta para mim. E a minha visão sempre é que poderá chegar a um momento que ele precise de mim. Eu estou aguardando o máximo possível para postergar essa decisão”, prosseguiu.

Leia a íntegra na Fórum.

