Mourão critica demora da sabatina de Mendonça e revela ter outro nome para o STF

O vice-presidente afirmou ter sugerido a Bolsonaro o nome do desembargador Thompson Flores, do TRF-4 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, criticou nesta quarta-feira (13) na chegada ao Palácio do Planalto a demora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), para pautar a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

Mourão, porém, revelou já pensar em outro nome para a vaga: o do desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

"A minha indicação o presidente não quer", disse o vice. Segundo ele, "o presidente tem conhecimento da competência técnica e profissional do desembargador, mas o presidente tem outras variáveis que leva em consideração nessa decisão".

PUBLICIDADE

"Acho que não está correto isso aí. Acho que o senador Alcolumbre deveria cumprir a tarefa dele como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, botar o nome para ser votado e acabou. Se for aprovado muito bem, se não for muito bem também, é o papel do Senado, confirmar ou não a indicação do presidente da República", falou Mourão sobre a demora para marcar a sabatina.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE