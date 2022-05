Mourão defende investigação e punição para 'erros' da PRF na morte de Genivaldo em 'câmara de gás'

Apoie o 247

Metrópoles - Na primeira manifestação sobre o tema, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) disse, na manhã desta terça-feira (31/5), que “se erros foram cometidos, que sejam apurados e punidos”, durante a abordagem que resultou a morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, por asfixia, depois de uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Sergipe.

Questionado sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL), de segunda-feira, na qual o mandatário disse “lamentar” o caso e “esperar que a justiça seja feita”, Mourão disse que corrobora com a visão do chefe do Executivo.

“O presidente deixou clara ali a nossa visão, se erros foram cometidos, que sejam apurados e punidos na forma da lei. É assim que funciona”, falou Mourão a jornalistas.

