Mourão defende ministro Wagner Rosário e critica CPI: 'é preciso ser frio para aguentar o deboche que muitas vezes é colocado'

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) defendeu, na manhã desta quarta-feira (22), do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, que chamou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) de "descontrolada".

"O cara, lá, não está submetido a um interrogatório. Aí, há uns que têm mais paciência para aguentar os desaforos que são ditos, e outros que não têm, né? Então, o Wagner aguentou até um determinado ponto. Em outros pontos, ele acabou dando uma aloprada, que eu acho perfeitamente normal. Uma pessoa tem que ter muito sangue frio para poder aguentar o deboche que muitas vezes é colocado", disse o general, de acordo com relatos publicados pelo site Metrópoles.

Irritada com as respostas de Rosário aos senadores, Simone Tebet insinuou que o ministro é uma "espécie de engavetador". Ele reagiu. "Com todo respeito à senhora, recomendo que releia tudo de novo, pois a senhora falou uma série de inverdades", disse.

A parlamentar contra-atacou. "Eu sou senadora da República, mas vossa excelência não pode dizer que eu devo ler de novo esse processo da Covaxin. Ele está se comportando como menino mimado".

