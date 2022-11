Mourão diz que Bolsonaro está em ‘retiro espiritual’ e aponta o motivo da vitória de Lula

Para o vice-presidente, o governo federal fez tudo certo na pandemia, mas errou no discurso contra a vacina edit

Carta Capital - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, acredita que a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) se deve à postura do ex-capitão durante a pandemia de Covid-19.

Para Mourão, o governo federal fez tudo certo no período, mas errou no discurso contra a vacina.

“Acho que Bolsonaro poderia ter ganhado essa eleição tranquilamente. Mas a discussão da Covid-19 foi muito negativa em cima da gente. Apesar de o governo ter feito tudo certo. Ele contratou gente, comprou os insumos, habilitou leito de UTI, colocou dinheiro na mão dos Estados e municípios, abriu linha de crédito, pagou salário e, no social, pagou o auxílio emergencial”, disse o senador eleito em entrevista ao Valor Econômico. “O erro foi no discurso. O cara comprava vacina e falava mal de vacina, pô. Esse discurso aí não foi bom. Isso que prejudicou o presidente”.

