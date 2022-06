Mourão diz que CPI do MEC "não vai para frente": "todo mundo está pensando em eleição"

Pedido de abertura da criação da CPI do MEC deverá ser apresentado nesta terça-feira (28) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), disse não acreditar que uma CPI voltada para investigar a suspeita dos crimes de tráfico de influência e corrupção no Ministério da Educação avance.

"Acho complicado, porque está todo mundo pensando em eleição, não é? Mais aí três meses tem essa eleição. Então, eu acho que falta tempo para isso aí progredir. Acho também que não vai para frente", disse Mourão nesta segunda-feira (27).

Ainda segundo o vice, a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro não deverá prejudicar a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).Para ele, a medida foi "algo um tanto quanto apressada" porque havia “indícios fracos” que justificassem a decretação da prisão preventiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que a oposição havia conseguido as 27 assinaturas necessárias para a criação da CPI do MEC. O pedido de abertura do colegiado será apresentado nesta terça-feira (28).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE