Mourão diz que discurso de Bolsonaro 'pode ser dito de forma mais polida'

247 - Na linha de se colocar como "moderador", o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), disse nesta segunda-feira (13) que muitas das declarações feitas por Jair Bolsonaro poderiam ser ditas “de forma mais polida”.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Mourão chamou os ataques de Bolsonaro ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e as ameaças à democracia de “retórica forte”, mas que não há ações voltadas nesse sentido. Segundo ele, apesar dos discursos, "não há espaço para golpe em 2021”.

“Eu disse que a retórica é do nosso governo, não coloquei só nos ombros do presidente essa responsabilidade. Eu julgo que muita coisa pode ser dita de forma mais polida. Você pode defender as suas ideias com veemência, mas sem ultrapassar determinados limites éticos no relacionamento entre Poderes. Eu acho que isso é o que a gente tem que buscar nesse momento”, afirmou Mourão.

