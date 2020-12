Mourão diz que filhos de Bolsonaro "são três moleques", relata Bela Megale

A relação de Hamilton Mourão com a família Bolsonaro "segue de mal a pior", segundo a colunista do jornal O Globo edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão chama internamente os filhos de Jair Bolsonaro - o senador Flávio, o deputado federal Eduardo e o vereador Carlos - de "moleques", segundo Bela Megale, do jornal O Globo.

"São três moleques", disse o vice recentemente em conversa reservada.

A relação de Mourão com a família Bolsonaro vem se desgastando cada vez mais e "segue de mal a pior", de acordo com a colunista. A principal rusga se dá com Carlos Bolsonaro, que critica Mourão publicamente com mais frequência que os outros.

Ainda segundo Bela, Mourão e Bolsonaro pouco se falam atualmente.

O conhecimento liberta. Saiba mais