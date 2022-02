Mourão diz que filiação ao Republicanos está "praticamente" decidida

O vice-presidente se reuniu nesta terça-feira com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu nesta terça-feira (15) com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e declarou que sua filiação ao partido está "praticamente" decidida, informa o Estado de S. Paulo.

Desprezado por Jair Bolsonaro (PL), em 2022 Mourão deve concorrer a uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. "Conversamos sobre a minha candidatura no Rio Grande do Sul, alinhavando nossas percepções e a probabilidade de eu me juntar ao partido dele", disse o vice-presidente após reunião com Pereira.

Questionado sobre uma definição de filiação ao Republicanos, Mourão respondeu que "praticamente" está certa sua união à sigla.

