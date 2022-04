Mourão diz que Forças Armadas são disciplinadas e sugere que não haverá animosidade contra o PT

O vice-presidente lembrou que "as Forças Armadas já viveram 13 anos sob o governo do PT" e que discordâncias "não passaram de protestos formais e dentro da cadeia de comando" edit

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), em entrevista ao Valor Econômico, - a mesma em que tentou justificar a compra de Viagra pelas Forças Armadas - indicou que não haverá entre militares "animosidade" caso o ex-presidente Lula (PT) vença a eleição deste ano e volte ao poder.

"As Forças Armadas são naturalmente disciplinadas. Isso é da natureza das Forças. As Forças Armadas já viveram 13 anos sob o governo do PT. Não concordaram com muitas das coisas que foram realizadas, principalmente aquelas questões ligadas à Comissão da Verdade, PNDH 3 [Plano Nacional de Direitos Humanos 3]. Mas não passaram de protestos formais e dentro da cadeia de comando", declarou.

Ele ainda comentou a fala de Lula sobre demitir oito mil militares do governo federal. "Esse número não corresponde à realidade", alegou. "Você tem em todo o governo 2 mil, 2 mil e poucos militares que estão dentro do Ministério da Defesa, que são cargos de natureza militar. O GSI tem mais de mil. Todo governo tem esse plantel. Aí você tem a turma que está dentro dos ministérios. Quando você fala militar, você olha para as Forças Armadas, mas está cheio de policial militar nisso. Ele fala isso para tentar agradar o nicho da esquerda. Ele vai tirar os militares de dentro do governo e volta aquela turma que estava com ele, dos sindicalistas, que foi o que aconteceu no governo do PT. Havia sindicalista espalhado por tudo quanto é lugar".

