Mourão diz que governo "falhou" não fazer campanha pelo uso de máscaras e contra aglomerações

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou nesta segunda-feira, 15, que o governo federal falhou ao não adotar desde o início da pandemia uma campanha pelo uso de máscaras e contra aglomerações. Segundo o erro, a falha foi da área de comunicação.

“Essa questão da comunicação social, desde o começo do governo, tem sido claudicante. Essa é uma realidade, o governo tem inúmeros fatos extremamente positivos, que ele é incapaz de conseguir comunicar de forma organizada para a sociedade”, disse.

“Eu julgo que nós deveríamos ter, desde o começo, tido uma campanha em nível federal —uma vez que as medidas locais pertencem aos gestores e isso é inconteste— mas uma campanha séria de conscientização da população. Não é uma questão de lockdown ou não lockdown, mas uma questão das pessoas entenderem que elas têm que se resguardar o máximo possível, evitando, vamos dizer, aglomerações com gente que desconhecem”, declarou Mourão, em entrevista ao canal MyNews.

"Uma coisa é você estar em reunião em família que todo mundo você sabe de onde veio, se teve doença, se não teve doença, se teve contato, se não teve contato. Outra coisa é você ir para ambiente onde não há nenhum tipo de controle. E isso a gente deveria ter falado o tempo todo. Assim como as próprias questões mais elementares, do uso de máscara, de lavar as mãos, do uso de álcool. Acho que isso foi uma falha nossa aqui do governo que a gente podia ter trabalhado melhor”, afirmou.

Para ele, foi positiva a substituição de Fabio Wajngarten pelo almirante Flavio Rocha na Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.