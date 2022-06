Mourão diz que ideia de criar uma CPI para investigar preços da Petrobrás "nem vai andar"

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a ideia de Jair Bolsonaro e de integrantes da base governista de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os seguidos reajustes dos preços dos combustíveis pela Petrobrás e sobretaxar os lucros da petroleira "nem vai andar" em função da “fase eleitoral" que o país está entrando.

"CPI eu acho que não vai nem andar isso aí, não tem nem tempo. Estamos entrando quase em fase eleitoral, vamos falar assim, mais um mês e meio inicia a campanha eleitoral, acho difícil que uma CPI vá andar nesse momento”, afirmou Mourão nesta segunda-feira (20), de acordo com o jornal O Globo.

A pressão sobre a Petrobrás resultante da política de preços da estatal - baseada na variação cambial e na cotação internacional do petróleo - ganhou novos contornos nesta segunda-feira, com o pedido de demissão do presidente da estatal, José Mauro Coelho. O diretor-executivo de Exploração e Produção da estatal, Fernando Assumpção Borges, assumirá o cargo de presidente interino da companhia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele ficará no cargo até a eleição e posse do novo presidente da empresa, Caio Mario Paes de Andrade, nome de confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE