Mourão diz que "mares não estão tranquilos", mas que "ninguém está atentando contra a democracia"

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmou que no Brasil os "mares não estão tranquilos, porque vídeos são divulgados, redes sociais se encandeiam”, em uma referência implícita ao vídeo divulgado por Jair Bolsonaro convocando manifestações contra o Congresso no próximo dia 15. Ainda segundo ele, "ninguém está atentando contra a democracia" no Brasil.

As declarações de Mourão, feitas nesta sexta-feira (28) foram feitas durante um evento na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc). “Santa Catarina é o primeiro que visito no ano de 2020 para falar daquilo que é a realidade que estamos vivendo e quais são as propostas do nosso governo em fazer avançar ao longo desse ano. Nossa apresentação se destina a falar desses desafios que temos de superar e, mais uma vez, eu destaco que os mares não estão tranquilos”, disse.

“Os mares não estão tranquilos, porque vídeos são divulgados, redes sociais se encandeiam, as pessoas, muitas vezes, não raciocinam sobre aquilo que estavam escrevendo, que estão discutindo, emoções são colocadas à flor da pele e parece que nós vivemos num eterno turbilhão", emendou.

Ainda segundo ele, a democracia vem sendo respeitada no Brasil e o governo Jair Bolsonaro trabalha para "restaurar e reerguer a pátria, libertá-la da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica".

"Com a nossa visão de fazer do Brasil a mais vibrante e próspera, e ainda deixar muito claro, democracia liberal do Hemisfério Sul. Aqui ninguém está atentando contra a democracia, isso tem que ficar muito claro”.