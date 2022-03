Mourão diz que Milton Ribeiro é 'honesto' e defende permanência dele no MEC

“Enquanto não houver um esclarecimento bem bom a respeito disso aí, eu acho que não há problema dele continuar no governo", disse o vice-presidente Hamilton Mourão edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a permanência do ministro da Educação, Milton Ribeiro, no cargo até que seja esclarecido o teor do áudio em que ele admite priorizar demandas de prefeitos apresentados a ele pelo gabinete paralelo, formado por pastores, em função de um “pedido especial” de Jair Bolsonaro (PL).

“Enquanto não houver um esclarecimento bem bom a respeito disso aí, eu acho que não há problema dele continuar no governo, até pela forma como o ministro se comporta. Eu tenho profundo respeito por ele”, disse Mourão nesta quarta-feira (23), de acordo com o Metrópoles.

“A minha visão, que eu tenho a respeito do trabalho do ministro Milton, é que ele é uma pessoa que é honesta, ele tem honestidade e propósito, ele é uma pessoa extremamente educada, cautelosa nas coisas. Então, eu acho que tem que esclarecer melhor essa situação aí para se chegar a uma conclusão do que realmente ocorreu e se realmente houve algo que não foi realizado dentro dos princípios da administração pública”, ressaltou.

