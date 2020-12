Mourão diz que ministério não tem condições de apresentar plano de vacinação e que debate sobre data é 'precipitado'

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, disse que o Ministério da Saúde não tem condições de apresentar um plano e um calendário nacional de vacinação contra a Covid-19 nos próximos dias como determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o militar, o debate sobre o assunto é “precipitado” e está polarizado”.

“Acho que não (é possível apresentar). A data é o Dia D. Vamos fazer um exercício mental. Eu tenho que colocar a vacina em todo o território nacional. Não é só a vacina. Eu tenho que colocar seringa. Eu tenho que ter pessoal especializado distribuído, bonitinho, em todo o território. Disse Mourão nesta segunda-feira (14), de acordo com o jornal O Globo. ”Quando você tiver com condições com tudo isso, está bom, (você diz) o Dia D vai ser dia 10 de março, vamos dizer assim”, emendou.

“Acho que está precipitado. Mais uma vez está muito polarizado isso aí”, ressaltou.

