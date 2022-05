Mourão diz que mudar presidente Petrobrás não vai resolver problema dos preços dos combustíveis

Apoie o 247

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão (Republicanos), em conversa com investidores, afirmou nesta quarta-feira, 25, que a troca de presidente na Petrobrás não vai resolver o problema do preço dos combustíveis, pois não há como fugir do preço internacional.

“Pode trocar o presidente, pode trocar o diretor e não vai mudar. Só se mudar a governança da empresa. Hoje, o conselho é soberano”, disse Mourão. Segundo reportagem do jornal O Globo, a afirmação ocorreu em encontro fechado na RPS Capital, gestora de Paolo di Sora.

O vice-presidente, que também é candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, ainda afirmou aos investidores que não enxerga qualquer chance de vitória da chamada “terceira via”.

