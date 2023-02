Mourão diz que PM promoveria "banho de sangue" se entrasse no acampamento terrorista em Brasília

Senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão disse que a PM do Distrito Federal "estava com os "olhos injetados" e queria "revidar" as agressões feitas pelos terroristas no dia 8/1 edit

247 - O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) saiu em defesa do acampamentos montados em frente ao quartel do Exército por militantes bolsonaristas e de extrema direita, de onde partiram os terroristas que depredaram as sedes do Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, afirmando que a remoção por parte da Polícia MIlitar do Distrito Federal resultaria em um “banho de sangue” provocado pelos próprios políciais.

"Em relação a impedir a entrada naquela noite, em 8 de janeiro, seria um banho de sangue, por uma razão muito simples: As forças da segurança pública estavam com os olhos injetados. Por quê? Porque durante a arruaça que aconteceu, houveram agressões a policiais militares, então a turma queria revidar”, disse Mourão em entrevista ao UOL.

Na noite do dia 8 de janeiro, a PM foi acionada para desmobilizar o acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército na capital federal. A ação, porém, foi impedida por um cordão de isolamento e barreiras montadas por soldados da corporação. O local só foi desmontado e os extremistas dispersados no dia seguinte.

Ainda segundo Mourão, que é general da reserva, o Exército atuou dentro da “legalidade” ao impedir que o acampamento terrorista fosse desmontado pela PM. "O Exército há muito tempo se baseia num tripé, que começa pela legalidade. Então o Exército não age fora da legalidade, dentro daquilo que é a nossa missão constitucional. Age também dentro da legitimidade que o Exército tem junto a imensa maioria da população brasileira. Daí essa quantidade de gente que estava acampada em frente ao QG, pedindo intervenção. O Exército ouviu aquilo e não tomou nenhuma atitude porque estava fora da legalidade, e também mexeria no terceiro ponto desse tripé, que é a estabilidade", disse.

