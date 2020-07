Mourão diz que Poder Judiciário é 'usado' por partidos políticos

Em meio à crise do Ministério Público Federal, depois que o procurador-geral da República denunciou as irregularidades da Operação Lava Jato em Curitiba, o vice-presidente da República fez declarações sobre a politização do Poder Judiciário edit

247 - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, considera que o Poder Judiciário Judiciário tem sido usado em ações movidas por legendas que perderam as últimas eleições ou que são derrotadas em votações no Congresso.

"O que existe hoje é uma certa judicialização da política. Na minha visão, o Judiciário vem sendo usado por partidos políticos que perderam eleições ou não conseguiram êxitos em suas votações dentro do Congresso e, a partir dali, judicializam, e o Judiciário passa a atuar até como uma linha auxiliar da política", disse.

As declarações do general vice-presidente, que ainda enfatizou que "nem o Judiciário pode se envolver na política nem a política pode ser judicializada", foram dadas durante entrevista pela internet ao Diário de Pernambuco, do Recife.

Mourão fez especulações sobre as futuras eleições presidenciais, afirmando que Bolsonaro chegará a 2022 "extremamente competitivo" e defendeu que o ideal seria que o atual inquilino do Palácio do Planalto tivesse dois mandatos, informa a Folha de S.Paulo.



