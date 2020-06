Mourão diz que Queiroz é um “excelente soldado", mas deve responder pelas acusações

247 - Em entrevista à CNN Brsil, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (22) que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz, preso na última semana, também já foi seu motorista e aproveitou para elogiá-lo.

“O Queiroz foi meu soldado no ano de 1987, no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista” disse Mourão em entrevista à CNN Brasil. “Excelente soldado. Ele foi meu motorista da minha viatura, no meu jipe.”

Acusado de ser operador financeiro do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Queiroz foi preso na semana passada na casa do advogado de Flávio, em Atibaia.

Mourão também saiu em defesa de Bolsonaro ao tentar isentar o clã de envolvimento do caso e dizer que Queiroz deve responder pelas acusações sozinho, apesar das investigações apontarem para a participação de Flávio.

“O presidente Bolsonaro se manifestou desde o começo do ano passado e deixou claro que quem errou terá que pagar. Então, essa é uma investigação que está sendo conduzida pelo MP do estado do Rio de Janeiro, o Queiroz tem que responder pelas, vamos dizer assim, pelas acusações que estão sendo feitas a ele, e é um processo que tá correndo, então vamos aguardar que isso chegue ao seu ponto final”, declarou Mourão.

