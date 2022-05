Mourão endossa crítica de Bolsonaro sobre quem pede a volta do AI-5 e diz que 'isso aí já passou'

“Cada fase da história do Brasil tem suas características e seus aspectos. Isso aí já passou, né? Quem nasceu em 1968 tem quantos anos hoje? 54?", disse o vice-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, endossou a afirmação de Jair Bolsonaro de que quem pede a volta do AI-5 é digno de pena, não de condenação por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Mourão, o período da ditadura militar, quando o AI-5 esteve em vigência, "já passou”. A declaração de Bolsonaro foi feita neste domingo (15) durante um encontro com apoiadores em Brasília.

“Cada fase da história do Brasil tem suas características e seus aspectos. Isso aí já passou, né? Quem nasceu em 1968 tem quantos anos hoje? 54?”, disse Mourão nesta segunda-feira (16), de acordo com o Metrópoles. “Tem gente que sai de foice e martelo ainda. Cada um com sua loucura”, completou.

] Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE