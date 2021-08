Mourão entrou para lista de inimigos de Bolsonaro, diz ministro

Vice-presidente da República conversou com o ministro do STF Luís Roberto Barroso, motivo que teria feito o general Hamilton Mourão entrar na lista de inimigos de Jair Bolsonaro edit

247 - Após a conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, entrou de vez na lista de inimigos de Jair Bolsonaro.

"Se alguém que você conhece visita um inimigo seu, o que ele vira para você?", questionou um ministro fiel a Bolsonaro. O relato foi publicado por Veja.

O vice-presidente disse não se abalar com possíveis retaliações. "Não me preocupo com isso. Não conspiro. Minha agenda é clara".

