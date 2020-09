Mourão exalta alianças do governo Bolsonaro com o centrão

“Hoje em dia, se você não tiver o apoio desses partidos do Centrão, você não consegue ter uma maioria estável”, disse o vice-presidente, em entrevista ao SBT edit

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, exaltou a aliança feita pelo governo de Jair Bolsonaro com partidos do centrão. As declarações foram feitas em entrevista ao SBT.

“Hoje em dia, da forma como está estruturado o Congresso brasileiro, fragmentado como é, se você não tiver o apoio desses partidos do Centrão, você não consegue ter uma maioria estável”, disse o general.

