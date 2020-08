Mourão fala sobre Witzel: "acho difícil que ele volte"

247 - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), afirmou ser difícil esperar uma volta de Wilson Witzel ao cargo de governador do Rio de Janeiro. O militar também disse acreditar que o processo de impeachment contra Witzel na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) deve avançar nos meses em que ele estiver afastado do cargo.

"Acredito que ao longo desses seis meses esse processo de impeachment deve avançar. Acho difícil que ele volte", disse na chegada ao Palácio do Planalto. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o afastamento do chefe do Executivo fluminense por causa de irregularidades em contratos de saúde.

De acordo com Mourão, "parece que a corrupção se enraizou no Rio de Janeiro. Eu lamento pelo povo do Rio que sofre a ausência de estado". "Vocês viram ontem a questão dentro da cidade do Rio, no morro de São Carlos, então é complicado isso aí. O Rio de Janeiro, a gente tem que buscar de alguma forma apoiar para reverter essa situação", acrescentou.

