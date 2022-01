Mourão ironiza reajuste a servidores: 'vai dar quanto para cada um? Dez centavos de aumento?'

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) ironizou, nesta segunda-feira (24), a sanção do Orçamento de 2022 por Jair Bolsonaro que prevê a destinação de R$ 1,7 bilhão para o reajuste salarial dos servidores públicos federais. “Tem esse espaço aí de R$ 1,7 bilhão, mas ele é pequeno, né?! Não dá para todo mundo. Vai dar quanto para cada um? Dez centavos de aumento? Difícil”, disse Mourão ao chegar no Palácio do Planalto, de acordo com o Metrópoles.

A sanção foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na manhã desta segunda-feira,com data retroativa referente à última sexta-feira, dia limite para que o texto fosse sancionado. Apesar da previsão de R$ 1,7 bilhão, a peça orçamentária não define como os recursos serão aplicados e nem especifica quais categorias deverão ser beneficiadas.

A ideia inicial do governo era que os recursos contemplassem os profissionais federais da área de segurança. A equipe econômica, porém, se posicionou contra a medida. Agora, o Planalto pretende aguardar o retorno dos trabalhos do Congresso Nacional, no início de fevereiro, para decidir se concederá ou não o reajuste salarial para carreiras policiais.

