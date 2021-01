Mourão minimiza crise no Banco do Brasil: "comunicação deficiente"

Vice-presidente, general Hamilton Mourão, minimizou a crise aberta no Banco do Brasil após o anúncio de que a istituição pretende fechar 112 agências e demitir 5 mil trabalhadores. Segundo ele, "houve uma comunicação talvez deficiente do banco" edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, minimizou a crise no Banco do Brasil em razão do anúncio feito pela instituição de que pretende fechar 112 agências e demitir 5 mil trabalhadores. Segundo Mourão, "houve uma comunicação talvez deficiente do banco". Jair Bolsonaro, porém, já teria demitido o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria tentando reverter a decisão.

"Não recebi nenhuma informação extra a respeito do assunto. É uma questão aí que está sendo debatida pelo presidente e pelo ministro da Economia”, disse Mourão ao ser perguntado sobre a iminência da demissão de Brandão, de acordo com reportagem do UOL.

Mourão ressaltou que a falha de comunicação da instituição financeira aconteceu “porque normalmente as pessoas queriam sair eram pessoas que já tinham completado o seu tempo para se aposentar, né, essa é a realidade."

"Talvez pouquíssimas pessoas tivessem um rebaixamento de cargo e não pudessem se aposentar. Mas eu acho que a maioria ia se aposentar", emendou.

