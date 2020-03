Mourão: não podemos aumentar imposto neste momento

“A gente sabe que (a crise do preço do petróleo) também é transitória. Vamos ver qual a reação a Petrobras vai colocar”, afirmou o presidente em exercício, Hamilton Mourão edit

247 - O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (9) que o governo Jair Bolsonaro não deve aumentar impostos para compensar os efeitos da queda do preço do petróleo porque a crise é “transitória”.

“Não podemos adotar imposto neste momento. Há uma carga que vale um terço do nosso PIB. Eu particularmente não vejo possibilidade de aumento de impostos”, disse Mourão, ao chegar ao Palácio do Planalto. “A gente sabe que (a crise do preço do petróleo) também é transitória. Vamos ver qual a reação a Petrobras vai colocar”, acrescentou.

Os preços dos contratos do petróleo recuavam ao redor de 20% nesta segunda-feira, após a Arábia Saudita cortar o valor de venda do barril, uma decisão que ocorre em meio ao fracasso das negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia sobre o tamanho da produção da commodity.

A Rússia foi contra o corte de produção sugeridos pela Opep para estabilizar os preços da commodity, com a epidemia de coronavírus, que desacelera a economia global e afeta a demanda por energia.