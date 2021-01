Mourão pede investigação sobre crise em Manaus, mas defende Pazuello: 'trabalho competente'

247 - Com atraso na vacinação e falta até de oxigênio em Manaus (AM), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (25) que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, faz um trabalho "meticuloso" e "competente" à frente da pasta. Mourão defendeu a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ministro diante do colapso da saúde pública em Manaus. Para o vice, a investigação vai esclarecer "o que de fato aconteceu". O pedido do inquérito foi feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, ao Supremo Tribunal Federal (STF) no sábado (23).

"Uma vez que existe muito disse-me-disse a respeito disso, acho que a melhor linha de ação é que se chegue à conclusão do que aconteceu. Eu, pelo o que tenho acompanhado do trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e competente. Então, que se investigue e que se chegue à conclusão do que aconteceu na realidade", disse Mourão em entrevista no Palácio do Planalto.

Em ação apresentada à 1ª Vara da Justiça Federal do Amazonas, o Ministério Público Federal responsabilizou o governo Jair Bolsonaro pela crise no sistema de saúde da capital amazonense.

Em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) havia informado que governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

Em outra manifestação, desta vez durante uma entrevista, o procurador da República Igor Spindola afirmou que a causa principal para a falta de oxigênio faltasse para pacientes de Covid-19 em Manaus foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira (FBA).

Rejeição ao governo

Pesquisa Datafolha, feita nos dias 20 e 21 de janeiro, apontou que 62% dos brasileiros veem a pandemia fora de controle.

De acordo com o levantamento, governo Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 40% da população, um crescimento de 8 pontos percentuais em relação à rodada anterior da pesquisa, divulgada no começo de dezembro de 2020. Passou de 37% para 31% a porcentagem de quem o considera ótimo ou bom.

O conhecimento liberta. Saiba mais