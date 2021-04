Mourão pensa em se candidatar ao Senado em 2022

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta quinta-feira (22), que não descarta a possibilidade de concorrer ao Senado Federal após o término do seu mandato no governo de Jair Bolsonaro. Ele cogita deixar o governo antes do final do mandato para se candidatar.

Mourão não deu mais detalhes sobre uma possível candidatura para ocupar uma cadeira no Senado Federal, embora seu nome seja sempre apontado entre as opções do Rio Grande do Sul, estado em que nasceu, informa O Globo.

Bolsonaro já sinalizou que o general não deve ser a sua opção de vice nas eleições de 2022, buscando um novo nome para acompanhá-lo na chapa em busca da reeleição.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.