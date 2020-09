Mourão prega "isonomia" para defender que Bolsonaro deponha por escrito em inquérito

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, disse nesta quinta-feira (24) entender que Jair Bolsonaro pode prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga uma possível interferência na Polícia Federal.

Ao ser questionado sobre o voto do ministro do STF Marco Aurélio, também a favor do depoimento por escrito, Mourão lembrou quando o ex-presidente Michel Temer realizou oitiva da mesma maneira. O diferente neste caso, entretanto, é que Temer falou na condição de testemunha de uma investigação, enquanto Jair Bolsonaro está na condição de investigado.

“O ministro Marco Aurélio já explicitou o voto dele, então vamos aguardar a decisão do STF. Mas na minha visão, eu julgo que o presidente pode optar por fazer o depoimento dele por escrito. É uma questão da forma que está sendo tratado. Vamos lembrar que no caso do presidente Temer, o presidente Temer era testemunha, sei lá! Já nem me lembro mais o que ele era, mas depôs por escrito. Então é o mesmo tratamento. Isonomia no tratamento. Acho que é isso que tem que ser colocado”, falou.