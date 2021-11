Mourão quer ser candidato a governador do Rio com apoio de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, assumiu que será candidato no Rio de Janeiro. O compromisso foi firmado durante conversa com o presidente do PRTB fluminense, Antonio Carlos Santos.

A preferência do general é o cargo de governador, mas tem o Senado como opção. Apesar da relação oscilante que tem com Jair Bolsonaro, Mourão quer ter o apoio dele em 2022, informa o jornalista Lauro Jardim no Globo.



