Mourão recua e nega que esteja atuando para aproximar Lula e militares

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, negou que esteja buscando uma aproximação entre as Forças Armadas e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos”, postou Mourão em sua conta no Twitter, tentando trazendo do antipetismo de volta à cena.

A postagem foi feita após a repercussão de uma declaração feita por ele, no último dia 9, à coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles. Na ocasião, ele afirmou ser "totalmente desproposital" a tese de que as Forças Armadas não aceitariam uma eventual vitória de Lula nas eleições presidenciais de outubro. "As Forças Armadas não se meteram em nenhum processo eleitoral. Fomos aí, ao longo de 12 anos, 13 anos, governados pela esquerda, pelo PT, sem problema nenhum", disse.

Os desentendimentos entre Mourão e Bolsonaro se acumulam ao longo do mandato. Em um dos episódios mais recentes, o general criticou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por causa do conflito na Ucrânia e disse que o Brasil não estava neutro na disputa. Ele, porém, foi desautorizado poucas horas depois, durante uma transmissão ao vivo feita por Bolsonaro que se referiu a ele como “essa pessoa”.

Confira a postagem de Hamilton Mourão sobre o assunto.

Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT, desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catástrofico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos. March 13, 2022

