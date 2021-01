Mourão se diz surpreso e reclama de saída da Ford: 'ganhou muito dinheiro no Brasil'

“Acho que ela poderia ter retardado isso aí mais e aguardado. Até porque nosso mercado consumidor é muito maior que outros aí”, declarou o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão edit

247 - O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, não gostou da saída da Ford do Brasil. Ele comentou, nesta segunda-feira, 11, que a decisão “não é uma notícia boa”. “Eu acho que a Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil”, ressaltou.

Ele ainda se disse surpreso pela medida. “Me surpreende essa decisão que foi tomada pela empresa, que está no Brasil há praticamente cem anos, desde 1921”, afirmou.

“Acho que ela poderia ter retardado isso aí mais e aguardado. Até porque nosso mercado consumidor é muito maior que outros aí”, declarou.

A Ford anunciou que apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas e sua sede regional, ambos em São Paulo, permanecerão funcionando.

As fábricas de Camaçari (BA) e Taubaté (SP) serão fechadas imediatamente. A planta da Troller, em Horizonte (CE), será desativada no último trimestre de 2021.

Os veículos da marca vendidos no Brasil de agora em diante serão importados da Argentina, Uruguai, e de outras regiões fora da América do Sul. Assim que os estoques forem esgotados, não serão mais comercializados a EcoSport, Ka e Troller T4.

