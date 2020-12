Mourão sobre reeleição no Congresso: 'Constituição é clara, não pode'

Mourão disse que a Constituição não permite a reeleição nas presidências da Câmara e do Senado, mas em seguida elativizou: "Mas, aí o Supremo tem o arbítrio para interpretar da forma que melhor lhe aprouver" edit

247 - "Acho que a Constituição é clara, não pode", disse o vice-presidente, Hamilton Mourão, sobre a votação no Supremo Tribunal Federal (STF) que está decidindo a possibilidade de reeleição para as presidências da Câmara e do Senado.

"É aguardar o final do julgamento, né. Acho que a Constituição é clara, não pode. Eu acho que teria que mudar a Constituição", afirmou Mourão.

Apesar de afirmar que a Constituição não permite, e que para haver reeleição para as presidências da Câmara e do Senado teria que ter uma Proposta de Emenda à Costituição, o vice de Jair Bolsonaro relativizou o que determina a Constituição.

"Mas, aí o Supremo tem o arbítrio para interpretar da forma que melhor lhe aprouver", acrescentou.

Até agora, em votação no plenário virtual, o relator da ação, ministro Gilmar Mendes, apresentou o primeiro voto que foi seguido por outros 4 ministros. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski seguiram o relator. E Nunes Marques também se manifestou favorável, no entanto, entendendo que pode ocorrer apenas uma reeleição, o que beneficiaria somente Alcolumbre.

Dois já se posicionaram contrários, Marco Aurélio e Carmém Lúcia..

