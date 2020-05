Mourão testa negativo ao coronavírus, mas continuará isolado

O vice-presidente Hamilton Mourão aguardará a contraprova do exame e nesse período se manterá em isolamento edit

247 - A assessoria de imprensa da vice-presidente informou por meio de nota que Hamilton Mourão, e a companheira dele, Paula Mourão, testaram negativo para o coronavírus. Os resultados iniciais dos exames saíram neste domingo (17).

“O senhor vice-presidente da República não cumprirá expediente na próxima segunda-feira (18), aguardando os resultados dos testes, previstos para esse dia”, destacou a nota.

O casal foi submetido a exames no sábado (16), após ter contato com um servidor que estava com a doença.

Mourão e Paula, contudo, seguirão isolados na residência oficial do Palácio do Jaburu enquanto aguardam os resultados da contraprova dos testes.

