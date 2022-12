Movimento Engenheiros pela Democracia cobra punição contra Sociedade de Engenharia do RS, que emitiu nota pró-golpe

Apoie o 247

247 - O movimento Engenheiros pela Democracia cobrou do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) "punição aos responsáveis pela nota golpista da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS)".

"Tratando-se de criminosa afronta à Constituição e ao Estado Democrático de Direito, solicitamos ao TSE e STF que determinem a imediata retirada da execrável nota do portal da SERGS na internet, apurem e punam exemplarmente os responsáveis na forma da Lei. Tolerância zero ao fascismo! Viva a Democracia!", acrescentou o movimento.

De acordo com o texto da Sociedade de Engenharia, "sendo o voto secreto a essência da democracia, é crucial que sua apuração, como manda o Artigo 37 da Constituição, seja pública, auditável e tenha a plena confiança dos eleitores, que tem sido mutilada por seguidas denúncias e está agora fortemente contestada, a ponto de pôr em risco a própria democracia".

O Clube de Engenharia, com sede no estado do Rio de Janeiro, também emitiu uma nota de repúdio ao texto publicado por engenheiros do Rio Grande do Sul.

