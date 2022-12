Movimento indígena indica a Lula três nomes para comandar Ministério dos Povos Originários

Apoie o 247

247 - A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) vai divulgar, nesta segunda-feira (12), uma carta aberta ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicando três nomes para o comando do Ministério dos Povos Originários, informa a Folha de S. Paulo.

Os nomes sugeridos são: a deputada federal eleita Sonia Guajajara (PSOL-SP), a também deputada Joenia Wapichana (Rede-RR) e o advogado e vereador de Caucaia-CE Weibe Tapeba.

>> 'Secretaria, não. Nós queremos um Ministério dos Povos Originários', diz Sônia Guajajara

"Decidimos encaminhar esta lista tríplice ao senhor, presidente Lula, por acreditarmos que seu governo será participativo e está atento aos anseios do nosso movimento, que luta pelo fortalecimento dos direitos dos povos indígenas", diz um trecho da carta.

Lula já prometeu publicamente que, em seu governo, haverá mulheres, negros e indígenas no comando de ministérios. "Vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira, em sua total plenitude . Não se preocupem com isso", afirmou o presidente eleito na sede do governo de transição, o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

Confira a íntegra da carta da Apib*:

"A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), apresenta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma lista tríplice indicada pelo movimento indígena para a escolha do comando do Ministério dos Povos Indígenas.

De forma democrática, encaminhamos os nomes de maior consenso para ocupar o cargo deste novo Ministério, com intuito de fortalecer as políticas indígenas e indigenista no Governo Lula. Para assegurarmos o Bem Viver e autodeterminação dos povos, o respeito às diversidades culturais e espirituais, a Justiça Social e Climática, o enfrentamento ao racismo e a garantia de plenas condições de vida, saúde, educação e sustentabilidade dos povos indígenas e de todo povo Brasileiro apresentamos nossa lista tríplice com os nomes a seguir:

Sonia Guajajara | Joenia Wapichana | Weibe Tapeba

Acreditamos na importância da escuta e participação do movimento indígena nesse momento de reconstrução da democracia no Brasil, após o Golpe de 2016 e os anos de política de morte dos últimos quatro anos. Decidimos encaminhar esta lista tríplice ao senhor, presidente Lula, por acreditarmos que seu Governo será participativo e está atento aos anseios do nosso movimento, que luta pelo fortalecimento dos direitos dos povos indígenas.

Sonia Guajajara, deputada federal eleita por São Paulo, liderança reconhecida nacional e internacionalmente pela luta por direitos dos povos indígenas.

Weibe Tapeba, liderança com vasta participação nas políticas indígenas, advogado, vereador de segundo mandato na cidade de Caucaia/CE e nome de consenso dos povos e organizações Indígenas do nordeste.

Joenia Wapichana, deputada federal por Roraima, sendo a primeira mulher indígena a ocupar o cargo e também a primeira advogada indígena a exercer a profissão no país com ampla experiência na luta por direitos dos povos indígenas

Assinam essa carta as organizações regionais de base da Apib: Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPINSUDESTE), Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpin Sul), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), o Conselho do Povo Terena, a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY) e a Grande Assembleia do povo Guarani (ATY GUASU). A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) também assinam a carta.

Nos colocamos à disposição do diálogo e seguimos unidos para construirmos a democracia e as políticas para os povos indígenas do Brasil."

*Fonte: Folha de S. Paulo

