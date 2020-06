Movimento Somos 70% diz que Bolsonaro é ditador (VÍDEO)

O Somos 70% divulgou nesta quinta-feira (4) um vídeo em que classifica Jair Bolsonaro como ditador e critica a ação do governo de extrema direita no combate à pandemia de Covid-19 edit

247 - O economista Eduardo Moreira, fundador do movimento Somos 70% afirma em vídeo que é favorável ao isolamento social para frear o avanço da doença, assim como à ciência, em contraposição a "mentiras repetidas à exaustão", atribuídas a Bolsonaro, e à "Terra plana".

O vídeo mostra imagens da manifestação das torcidas organizadas, na Avenida Paulista, no último domingo, e cenas da reunião ministerial do dia 22 de abril, com destaque para a aparição de Ricardo Salles (Meio Ambiente) e sua defesa sobre "passar a boiada" em mudanças nas regras ambientais, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

"Somos ox 70% que não aceitam chantagens nem ameaças antidemocráticas, somos os 70% que mantêm vivo na memória e no coração o horror a ditaduras e o horror a ditadores [ilustrada com a imagem de Bolsonaro]", diz o vídeo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.