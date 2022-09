Movimentos negros vão contestar descumprimento da cota racial do fundo eleitoral

Apoie o 247

247 - Movimentos negros vão reagir às irregularidades na distribuição do fundo eleitoral por cotas raciais pela maioria dos partidos, informa o Estado de S. Paulo.

"Tesoureiros de partidos admitem, nos bastidores, que as siglas poderão não cumprir a regra que obriga destinar às campanhas de negros e pardos parcela do fundo eleitoral equivalente à proporção desses grupos no total de candidaturas", diz a reportagem.

A cota racial na divisão do fundo eleitoral foi estabelecida por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por isso, a avaliação é de que, já que não é lei, há espaço para negociar o 'impasse' junto ao tribunal após o fim das eleições, como aconteceu em 2018 com a cota feminina.

O TSE declara que “o não cumprimento das cotas estabelecidas é considerada uma falha grave, que deve ser apurada em conjunto com eventuais demais irregularidades. (...) Eventual reprovação pode levar à desaprovação das contas de campanha".

