Movimentos populares convocam população às ruas para a 28ª edição do Grito dos Excluídos

247 - A Central de Movimentos Populares participa na próxima quarta-feira (7/9) do Grito dos Excluídos (as), que chega este ano em sua 28ª edição com o tema “Brasil: 200 anos de (in)dependência para quem?”. Em São Paulo, o Grito terá concentração em frente à Catedral da Sé, no centro da capital paulista, a partir das 9h.

Além de São Paulo, diversas capitais do país vão realizar mobilizações. Desde 1995, os atos em torno do Grito denunciam a exclusão social e defendem mudanças estruturais em favor do povo brasileiro.

Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP, explica que o Grito, em 7 de setembro, é uma manifestação popular carregada de simbolismo, luta e compromisso com as causas dos excluídos e excluídas de nossa sociedade. Ele afirma que na próxima quarta-feira (7) os movimentos populares mais uma vez estarão nas ruas por trabalho, teto e terra.

" Nós não vamos fazer do Grito dos Excluídos uma manifestação de enfrentamento direto àqueles golpistas que atentam contra a democracia e suas instituições. Em 7 de setembro, iremos defender a democracia, os direitos, a soberania nacional, o emprego, moradia, educação, saúde e denunciar a fome que atinge 33 milhões de pessoas", ressalta Bonfim.

A CMP reitera que desde as primeiras horas do dia os movimentos populares e as pastorais sociais estarão nas ruas dialogando com a população sobre a grave crise econômica e social, apontando caminhos para pôr fim ao projeto de morte do governo Bolsonaro com o objetivo de construir um novo governo que vise o crescimento econômico, combata a inflação, gere emprego e retome investimentos nas políticas públicas voltadas para a maioria da população brasileira.

