Movimentos sociais entregam pedido de impeachment de Bolsonaro

Representantes da CUT (Central Única dos Trabalhadores), do MTST (Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras sem Terra) e da UNE (União Nacional dos Estudantes) realizaram ato nesta terça-feira (14), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e entregaram um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro assinado pelas entidades da sociedade civil ao Congresso Nacional.

O documento é assinado por mais de 40 entidades e aponta os crimes de responsabilidade cometidos desde a posse de Bolsonaro na Presidência. De acordo com o texto, os crimes configuram afronta aos diretos humanos e ameaçam a vida de brasileiros.

“Os crimes de responsabilidade [cometidos por Bolsonaro] são inúmeros e o maior deles, que estamos apontamos desde o início da pandemia, é que se o governo não tomasse medidas de proteger a vida, teríamos um genocídio, o que está se confirmando hoje”, disse o presidente da CUT, Sérgio Nobre.

“Não temos ilusão de que eles vão aprovar o pedido se não tiver pressão popular. O passo mais importante vem agora e é mobilização com o povo brasileiro pedindo nas ruas para que o Brasil volte a ter esperança e volte a crescer”, reforçou.

Os manifestantes ainda protestaram contra a política do governo Bolsonaro em meio à pandemia e fincaram cruzes no chão, prestando homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil.

