Movimentos sociais pedem impeachment de Guedes por falta de plano na pandemia

Por Marcelo Montanini, Metrópoles - Um grupo encabeçado pela Coalizão Direitos Valem Mais, a Plataforma Dhesca Brasil e a Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 entidades da sociedade civil, protocolou, nesta quinta-feira (9/12), na Câmara dos Deputados, um pedido de impeachment do ministro da Economia, Paulo Guedes, por crimes de responsabilidades supostamente cometidos durante a pandemia da Covid-19.

As entidades argumentam que o ministro deixou de prever gastos para o enfrentamento à doença no Orçamento de 2021, e que ele suspendeu o pagamento do auxílio emergencial em outubro de 2020.

Segundo o grupo, Guedes teria transformado a política econômica em instrumento de disseminação do coronavírus, “tal como demandado pelas práticas criminosas do presidente Jair Bolsonaro (PL)”, e de fomento à pobreza e a desigualdade social.

