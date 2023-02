Movimentos sociais preparam mobilização nacional por melhorias no campo

Entidades como MST e Contag têm demonstrado incômodo com o que consideram falta de prioridade em torno da questão agrária nos primeiros dias do governo Lula edit

247 - Movimentos ligados à reforma agrária, como o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), preparam uma agenda de mobilização a partir de abril. Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, as entidades “têm se incomodado com o que veem como falta de prioridade à questão agrária no começo do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT)”.

A mobilização nacional prevê a realização de marchas e a instalação de acampamentos em áreas consideradas simbólicas pelos movimentos. “O MST espera que o governo apresente até lá um plano emergencial para a área. Caso contrário, deverá retomar ações de ocupação”, ressalta a reportagem.

Entre as maiores queixas está a manutenção de indicados pelo governo Jair Bolsonaro em superintendências do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). “Desde o começo do governo Lula, apenas 8 dos 29 superintendentes do Incra foram exonerados, segundo mostra o Diário Oficial da União, ainda que nem todos os remanescentes tenham sido escolhidos por Bolsonaro”.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário, destacou que a demora nas mudanças no Incra está ligado ao fato das escolhas de segundo escalão envolverem “o núcleo político do governo, e que a lentidão se deve ao fato de que as negociações por cargos ainda estão em curso”.

