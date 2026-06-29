MP arquiva investigação sobre déficit dos Correios

247 – O Ministério Público arquivou o inquérito civil que investigava as causas do déficit registrado pelos Correios e uma eventual responsabilidade da gestão do ex-presidente da estatal Fabiano Silva dos Santos. A informação foi publicada pela revista Veja.

Segundo a decisão do órgão, não foram encontrados elementos que comprovassem dolo, improbidade administrativa ou responsabilidade pessoal da antiga administração pelos resultados financeiros negativos da empresa. O rombo dos Correios alcançou R$ 8,5 bilhões em 2025.

Durante a apuração, foi realizada uma perícia técnica para analisar as causas da deterioração das contas da estatal. O laudo concluiu que o desequilíbrio financeiro decorreu principalmente de fatores externos e estruturais, e não de atos praticados pela antiga direção da empresa.

Entre os fatores apontados pelos peritos estão o aumento da tributação sobre produtos importados, a redução do volume de remessas internacionais — uma das principais fontes de receita dos Correios — e o crescimento das despesas administrativas e trabalhistas.

Com base nas conclusões da perícia, o Ministério Público entendeu que não havia fundamentos para responsabilizar pessoalmente Fabiano Silva dos Santos ou outros integrantes da antiga gestão pelos prejuízos acumulados pela estatal.