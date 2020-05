MP do Amazonas pede que Justiça decrete lockdown em Manaus contra coronavírus

Alguns estados do nordeste, como o Maranhão e o Pará, já implementaram a medida para conter a propagação do novo coronavírus edit

247 - O MInistério Público do Amazonas (MPAM) entrou com ação na Justiça pedindo que o governo do Amazonas e do município de Manaus implementem um “lockdown” na capital amazoense por 10 dias, na terça-feira, 5. Alguns estados do nordeste, como o Maranhão e o Pará, já implementaram a medida para conter a propagação do novo coronavírus.

Os sistemas de saúde pública e funerário já entrou em colapso, ao mesmo tempo em que o estado 8.109 casos de coronavírus e 649 óbitos pela doença. Com o lockdown, o MPAM pede a restrição total de circulação para atingir taxa de isolamento social equivalente a 70% na capital amazonense. O prefeito da cidade, Arthur Virgílio Neto (PSDB), entretanto, afirmou que a medida pode ser muito arriscada.

