MP do Pará pede diligências sobre incêndios criminosos em Alter do Chão

247 - O Ministério Público Estadual do Pará requereu diligências à Polícia Civil, que havia indiciado brigadistas voluntários pelos incêndios ocorridos em Alter do Chão (PA).O MPF já havia divulgado que a investigação federal indicava que grileiros, e não brigadistas, eram os suspeitos do incêndio na APA de Alter do Chão.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "o Ministério Público Federal já havia divulgado, em novembro, que a investigação federal apontava grileiros, e não brigadistas, como suspeitos do incêndio na APA de Alter do Chão. A Polícia Federal já conduzia perícia no local pelo fato da Área de Proteção Ambiental pertencer à União."

A matéria ainda sublinha: "assinada na última sexta-feira (17), a decisão do Ministério Público devolve o inquérito à Polícia Civil e pede uma série de procedimentos, como a checagem das localizações dos depoentes nas datas em que declaram estar na região dos incêndios, através da quebra de sigilo de dados ERB (Estação Rádio Base) dos seus celulares."