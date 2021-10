MP do Trabalho abre investigação contra Carrefour, após funcionário ser humilhado por gerente

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso (MPT-MS) abriu inquérito para apurar a denúncia contra o Carrefour após uma supervisora ter vídeo viralizado nas redes em que ela estaria humilhando um funcionário.

O MPT informa que já há uma investigação com o hipermercado pela prática de assédio moral.

No vídeo, a gerente do setor de eletro do Carrefour aparece humilhando o vendedor Pedro Henrique, o obrigando a limpar o chão.

O vídeo foi gravado por uma cliente, que teria se revoltado com a situação. A vítima diz que a cena teria ocorrido no dia 28 de setembro.

De acordo com reportagem do site Topmídia, Pedro contou que trabalha na loja há quatro anos e já foi até promovido. Ele detalhou que é vendedor do setor de Eletro e a gerente da loja recebeu ordens para deixar tudo limpo, em razão da visita da diretora regional do Carrefour.

Primeiro, diz Pedro Henrique, a gerente exigiu que ele limpasse a geladeira e o fogão. Depois, viu que tinha uma mancha no piso do corredor central, segundo ele causado por um adesivo ou cola.

‘’Sua missão vai ser limpar isso aqui’’, teria dito a supervisora. O trabalhador tentou de várias formas tirar a sujeira, e até jogou o pano no chão para esfregar com o pé, mas não conseguiu.

‘’Aí ela disse: ‘se vira, fique de quatro e dê um jeito de limpar isso’’, relatou Pedro Henrique. Enquanto ele limpava, a gerente ligou para a diretora da unidade, identificada como ‘’Rosana’’, e tirou sarro do vendedor.

‘’Rô, olha isso, esse menino tem valor [tom de deboche]... Ele não limpa a casa dele’’, zombou a gerente para a suposta diretora.

‘’Foi um constrangimento que eu passei na frente de todo mundo’’, garantiu a vítima.

